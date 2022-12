Prográmese este fin de semana, varios municipios de Antioquia están de fiesta

Este fin de semana, con puente incluido por la celebración del 20 de julio este lunes, varios municipios de Antioquia están invitando a disfrutar de su programación cultural y artística.

Envigado

Este municipio del Valle de Aburrá celebra la Semana de la Cultura y las Fiestas del Carriel. Además, tendrá actividades del Festival Internacional de Poesía.

Viernes 17 de julio

- Jazz al patio en la Casa de la Cultura a las 7:00 pm

- Noche de plancha en el Débora en la Biblioteca Pública y Parque Cultural Débora Arango a las 7:00 p.m.

- Festival Internacional de Salsa en el Polideportivo Sur de Envigado a las 7:00 p.m.

Sábado 18 de julio

- Día de las tradiciones (Corredor gastronómico) en el Parque Principal a las 7:00 p.m.

- Festival Internacional de poesía en la Casa de la Cultura a las 11:00 a.m.

- Gran viejoteca en el Parque Principal a partir de las 7:00 p.m.

- Festival de Blues en la Biblioteca Pública y Parque Cultural Debora Arango a las 6:00 p.m.

- Recorrido por la arquitectura y lugares patrimoniales en el Parque San José a las 2:00 p.m.

Domingo 19 de julio

- Día de las tradiciones (Corredor gastronómico) en el Parque Principal a partir de las 7:00 p.m.

- Encuentro Internacional de Orquesta Sinfónicas en la Biblioteca pública y Parque Cultural Debora Arango a partir de las 4:00 p.m.

- Tarima artística en la Vereda Pantanillo en la Cancha I.E a partir de las 4:00 p.m.

- Festival de mascotas en el Barrio Milan – Zona verde a las 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Guadalupe

Los habitantes de este municipio del Norte, a 117 kilómetros de Medellín, celebran las Fiestas del Campesino y su Labranza

Viernes 17 de julio

- Desfile inagural / 1:30 pm

- La noche del Artista / 7:30 pm

- Show con DJ y grupo de reguetón / 9:00 p.m.

Sábado 18 de julio

- Concurso PANCOGER / 10:00 a.m.

- Concurso cargando La Panela / 1:30 p.m.

- Grupo de Danza “Raices Flokloricas” / 8:00 pm

- Orquesta zona 7, tablado humorístico y trovadores / 9:00 p.m.

Domingo 19 de julio

- Bienvenida a los campesinos en las diferentes entradas del municipio / 7:00 a.m.

- Rifas de regalos y show de apertura. / 11:00 p.m.

- Concierto musical, orquestas y trovadores / 8:00 p.m.

Carmen de Viboral

El Festival Internacional de Teatro y el Gesto Noble se ha consolidado como uno de los eventos de provincia más importantes y destacados del país. En 2015 llega a su versión vigesimosegunda e irá hasta el 25 de julio. Informes en la Oficina de Turismo El Carmen de Víboral: Tel: 5432097 Ext. 105

Viernes 17 de julio

- Apertura de exposiciones de Evelin Velasquez / Casa de la Cultura / 5:00 p.m.

- Obra La chica que quería ser Dios / Casa de la Cultura / 7:00 y 11:59 p.m.

Domingo 19 de julio

- Carnaval de comparsas / Sale del Parque Educativo / 5:00 pm

- Concierto de Inauguración / Polideportivo Municipal “ Antonio Martínez” / 9:00 p.m.

Segovia

Este municipio del Nordeste celebra las Fiestas de la Virgen del Carmen, el Oro y la Mineria, con una programación que inicia el lunes 20 y va hasta el 26 de julio. Para conocer la programación en detalle, comuníquese con la Casa de la Cultura al teléfono 8314520.

Lunes 20 de julio

- Celebración del día de la Indepencia de Colombia / Sale del del Barrio El Paraíso / 10:00 a.m.

Viernes 24 de julio

- Orquestas en vivo / Parque Principal / 8:00 p.m.

Sábado 25 de julio

- Juegos mineros / Unidad Deportiva / 9:00 a.m.

- Precarnaval de la Gigantona / Parque Principal / 3:00 a.m.

- Orquestas en vivo / Parque Principal / 9:00 p.m.

Domingo 26 de julio

- Carnaval de la Gigantona / Parque Principal / Hora: 9:00 a.m.

- Desfile de carrozas / Sale de cuatro esquinas / 5:00 p.m.

- Premiación de carrozas / Parque Principal / 8:00 p.m.