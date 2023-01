Prohibir la dosis mínima, pero no penalizarla: propuestas de Iván Duque en materia de seguridad

Plantea confiscarle la droga al portador y, si es reincidente, imponerle una multa. También explicó su idea de unificar las altas cortes.

Iván Duque pasó por el tablero de Noticias Caracol para hablar de #YLaSeguridadQué. Estos son apartes de la entrevista:

Delincuentes reincidentes: el reincidente debe tener un agravante y una sanción más dura. Hay que mejorar la capacidad de sanción en flagrancia. Cuando el policía encuentra a un delincuente en flagrancia, la sanción tiene que ser una sanción rápida. Las sanciones no se están produciendo. Y tenemos una diferencia entre el reincidente y el recurrente. El reincidente es el que ya ha tenido condena y el recurrente es el que está en la continuidad del delito y que no necesariamente ha tenido una condena. Necesitamos homologar las dos cosas. El reincidente tiene que tener un agravante para que la reincidencia tenga un endurecimiento de la pena.

Aumento de pie de fuerza: los estándares internacionales dicen que un país debería tener, por ciudad, cerca de 300 policías por cada 100 mil habitantes. Nosotros tenemos 266. Si usted mira una ciudad como Bogotá son 232. Eso muestra que estamos quedándonos rezagados en pie de fuerza. El pie de fuerza hay que mejorarlo, pero también la dotación. Por eso estoy promoviendo las cámaras -tienen que aumentarse la densidad-, los sensores de sonido, los sensores de disparos, los botones de pánico y los mecanismos de reacción inmediata.

¿De dónde se saca la plata para más policías si propone bajar los impuestos? Si usted sigue subiéndole los impuestos a la sociedad colombiana, sobre todo a los que generan empleo, esas empresas dejan de contratar, dejan de invertir, despiden personas o le transfieren los costos a la sociedad. Si usted hace una eliminación del derroche, si hace una reforma a la administración pública para generar ahorros y si reducimos la evasión (…) vamos a liberar más de 20 billones de pesos.

Construir más cárceles: nosotros tenemos cerca de 77 mil cupos en el sistema carcelario, pero tenemos más de 110 mil reclusos. Es decir, tenemos un hacinamiento que superar el 50%. Necesitamos también una estructura de cárceles de mínima seguridad, de centros de reclusión temporal, y mejorar la capacidad operativa de las cárceles. Yo dije no a la eliminación del Inpec, porque no es hacer lo que dice la novela: cambiar todo para que nada cambie. El problema no es si cambia la entidad. El problema es que, si tiene el hacinamiento de este tamaño, usted puede tener una entidad nueva y el problema no lo elimina. Si usted tiene, además, una densidad de guardián por recluso tan baja como la que tiene Colombia, el problema tampoco lo está eliminando.

Eliminar privilegios para delincuentes de cuello blanco: cuando usted ve al corrupto necesita, primero, endurecerle la pena. Y segundo, que esté hasta el último día en cárceles con barrotes, sin casa por cárcel ni reducción de penas… porque hay muchos corruptos que se someten a una serie de privilegios, salen en tres años y salen a disfrutar su fortuna. Por eso también estamos introduciendo la extinción de dominio exprés.



'Colombia no debería tener aforados... todos a justicia ordinaria': Iván Duque responde a inquietudes de nuestros televidentes. Participe con #YLaSeguridadQué pic.twitter.com/6lHMs20XhR — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 3, 2018

Sin aforados, todos a la misma justicia: Colombia no debería tener un sistema de aforados. Todas las personas deberíamos ir a la justicia ordinaria. Todos los ciudadanos debemos ir a la misma justicia.

Endurecer penas para adolescentes delincuentes: sí hay que endurecer, pero tenemos que hacer mucho en prevención. Y, por otro lado, hay que mirar los delitos graves tienen que cumplirse la parte de la pena en los centros de reclusión para los menores y después la continuidad en los centros para mayores. Desde el colegio y la familia hay que volver a sembrar valores desde la edad temprana, por eso hemos dicho que queremos revivir las cátedras de cívica y urbanidad.

Dosis mínima: el artículo 34 del Código de Policía prohíbe ya el consumo en lugares públicos, eso hay que aplicarlo y aplicarlo bien. El acto legislativo 02 del 2009, que no ha sido reglamentado en estos ocho años, lo que busca es actuar frente al tema de la posesión. Qué digo yo, hay que volver a penalizar, pero no criminalizar. El que esté portando no se tiene que ir a la cárcel. Lo primero que hay que hacer es: confísquele la droga inmediatamente. Y segundo: impóngale una multa para que el porte esté prohibido. ¿Qué ocurre hoy? Muchos jíbaros se escudan en el porte, diciendo ‘yo lo que tengo aquí es dosis mínima’, y entonces pasan por el lado de las autoridades.

Una vez concluyó la entrevista con Noticias Caracol, Iván Duque trinó lo siguiente sobre el tema de la dosis mínima:



Nuestra propuesta es prohibir la dosis mínima, no penalizarla. Qué queremos? enfrentar el microtráfico y perseguir a los jíbaros que se escudan en la dosis personal #YLaSeguridadQué #AlTablero @NoticiasCaracol pic.twitter.com/gm5pAq7ydH — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 3, 2018

