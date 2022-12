Propietario de cigarrería recibió un disparo cuando robaban su local

Hasta la cigarrería ubicada en el barrio JJ Miranda, en la localidad de Barrios Unidos, llegaron tres sujetos haciéndose pasar como clientes. De repente cubrieron sus rostros con tapabocas y uno de ellos sacó de su bolsillo un arma de fuego que utilizó para hostigar a los empleados.

En el lugar estaba presente un menor de edad a quien le dieron la orden de desocupar la caja registradora y entregar el dinero. Mientras tanto los otros delincuentes les quitaban las pertenencias a los demás trabajadores y empacaban botellas de licor en una bolsa al notar que el dinero era poco.

Para evitar que las víctimas llamaran la atención, las llevaron hacia el baño del local y a medida que avanzaban el propietario del local pedía que no le hicieran daño a la mujer o al niño. Uno de los bandidos decidió confrontar al hombre y no conforme con golpearlo con el arma le propinó un disparo.

La esposa del propietario denunció que tanto la Policía como la ambulancia llegaron casi cuarenta minutos después del ataque. Un carro particular tuvo que ser utilizado para auxiliar al hombre hasta un centro médico donde se recupera satisfactoriamente.