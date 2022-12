Propinas para taxistas no son legales y podrían tener sanciones

“No estoy ni a favor ni en contra de las propinas, pero la propina sí debe ser es por un buen servicio, no por solicitar un servicio", expresó Uldarico Peña, gerente de empresa de taxis.

Según la Secretaría de Movilidad, los incentivos no están incluidos en las tarifas oficiales expedidas por el Distrito y por eso podría haber sanciones.

William Pedraza, vocero de la Secretaría, explica que “la propina para taxis no es legal y se puede sancionar este tipo de prestación”, por lo que hace un llamado a los usuarios para que denuncien esta situación.

La sanción consiste en multas que se imponen a las empresas a las cuales están afiliadas los vehículos implicados.