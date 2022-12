Proponen penas diferentes a la cárcel para miembros de las Farc

Durante los diálogos de paz en La Habana ha sido amplio el debate y muy marcada la división que han generado hechos como la posibilidad de que altos mandos de las Fuerzas militares vayan a la cárcel o las declaraciones de las Farc en el sentido de que no pagarán ni un solo día de prisión.

María Camila Moreno, directora del Centro internacional para la justicia transicional en Colombia, aseguró que la construcción de paz no puede limitarse a una pelea más sobre quién va la cárcel y quién no.

“Seguramente vamos a estar en mejores condiciones para aceptar que en aras de la paz podamos hacer sacrificios en términos de por ejemplo la pena. No sacamos nada con tener a la gente en la cárcel si no tenemos la verdad, eso no le sirve a la sociedad”, aseguró la directora Moreno.

En ese sentido consideran que debe haber una Comisión de la verdad conformada por actores y víctimas del conflicto en la que de común acuerdo se decida qué delitos se llevan a la justicia y qué otros se resuelven sin necesidad de juicios.

“Ha habido comisiones de la verdad en el mundo que han tenido esa tarea. A diferencia de lo que ha pasado en otras partes del mundo, aquí los procesos judiciales son previos a la Comisión de la verdad. Aquí si va a ser posible tener esas dos vías funcionando en paralelo”.

Para la organización, más importante que las sanciones o penas es lograr que haya verdad en la superación del conflicto porque solo así podría construirse una paz verdadera.