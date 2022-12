Propuesta de alargar periodo presidencial es por la paz, dice Piedad Córdoba

La negociación "es un asunto ético que no puede supeditarse únicamente al tema ético o al tema político", afirmó Córdoba en entrevista con Blu Radio.

Además, sugirió "que el Congreso actual se extienda por dos años".

Para la exsenadora, "dos años serían supremamente importantes" para evitar "esa presión tan espantosa de todos los días de supeditar la posibilidad de la paz a los conflictos políticos del momento".

Aclaro que con su propuesta "no se trata de decir si quiero a (Álvaro) Uribe o quiero a (Juan Manuel) Santos".

Insistió en que "no es posible decirles a las FARC ‘les quedan cinco meses'" para terminar las negociaciones.

"Es muy importante éticamente lograr la paz en este país", recalcó.

Para Córdoba, su propuesta "no es una locura" y por el contrario cree que "es una propuesta para discutirla".

"Creo que el pie sobre la nuca de todo el mundo porque ya viene la reelección no es lo deseable", subrayó.

Bogotá