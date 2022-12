Propuesta de rumba extendida hasta las 6:00 a.m. en Bogotá genera polémica

En 14 localidades de Bogotá, se flexibiliza la llamada ‘ley zanahoria' por lo que en adelante la rumba iría hasta las seis de la mañana. Desde diferentes sectores muchos se preguntan si la Capital del país está preparada para la medida. ¿Y qué dicen los establecimientos nocturnos, beneficiados con la medida?

Hasta el momento la rumba en Bogotá terminaba a las 3 de la madrugada. A partir de ahora, irá hasta las 6 a.m. en 14 zonas de las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Tunjuelito, Kennedy , Engativá, Suba, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y Ciudad Bolívar.

El alcalde Gustavo Petro aseguró que el único requisito para que la medida sea permanente es que los propietarios de bares cumplan con compromisos como el de mayor seguridad.

"Nuestra intención es que sea permanente, depende de los pactos. Estas son las 14. Se puede estudiar una ampliación en zonas. Sobre todo me interesa que cada localidad tenga una zona específica porque eso nos da mayor seguridad", declaró el gobernante.

El presidente de Asobares, Camilo Ospina, aseguró que esta decisión los tomó por sorpresa. "Esto es un tema que no le interesa a la mayoría de establecimientos y que no existe mercados para todos".

De otra parte, las críticas no se hicieron esperar. El sociólogo Fabián Sanabria se pronunció sobre el tema. "La ley zanahoria funcionó un tiempo. Era muy importante en Bogotá, pero sí se van a las 6 a.m. ya están más amaneciditas y habrá menos drama", declaró.

El exalcalde de Bogotá, Jaime Castro criticó la decisión, según él, porque "promueve el consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias perjudiciales y prohibidas. El alcalde está buscando una especie de compensación a los comerciantes".

Petro sostuvo que con este nuevo horario desaparecerían los llamados "amanecederos".