Proteger a jaguares de la Sierra Nevada, piden indígenas ante arremetida de cazadores

En Pueblo Bello, Cesar, perros y animales de granja han sido presa de los felinos. En respuesta a esos ataques, campesinos los están matando.

En la población, ubicada en las estribaciones de la Sierra Nevada, las actividades para cazarlos se han incrementado en los últimos días.

Sin embargo, contrario a la creencia generalizada, los jaguares no son agresivos.

“No es un animal peligroso con los seres humanos, pero las recomendaciones principales que se les da es que los niños cuando van al colegio deben ir acompañados de una persona adulta", asegura Martín Zuleta Oñate, veterinario de Corpocesar.

Indígenas arhuacos, que viven en la región, están preocupados por el incremento de las muertes de estos animales con los que han convivido históricamente en su hábitat natural.

“Se requiere que se estimule la conservación no solamente del jaguar sino del área que requiere para poder subsistir”, asegura Gelver Zapata, líder indígena.

La recomendación de las autoridades ambientales es no atacar a los jaguares e informar sobre la presencia de los felinos.