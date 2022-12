Protesta de indígenas ya afecta a la economía del Cauca

Durante la madrugada de este jueves, la Policía una vez más suspendió, por prevención, el tráfico de todo tipo de vehículos sobre la vía Panamericana a su paso por Santander de Quilichao, norte del Cauca.

El coronel Ramiro Pérez, comandante de la Policía del Cauca, afirmó que “persiste la ocupación por vía de hecho, los indígenas tienen algunos cambuches que no obstante ya han sido intervenidos en varias ocasiones por la fuerza pública".

Hoy se cumplen 16 días de protestas por parte de los indígenas que exigen la devolución de tierras y, hasta el momento, las jornadas violentas han dejado 74 policías heridos y más de 60 civiles en dos puntos del departamento.

“Aquí lo que se están generando es una permanente violación de los derechos humanos de parte y parte, eso no va a encaminar a solucionar los problemas, sino a agravarlo", aclaró Jorge Armando Otálora, defensor Nacional del Pueblo.

El Gobierno departamental reportó grandes pérdidas económicas en las zonas, ante los desórdenes y bloqueos de la vía que comunica a Cali con Popayán.

El gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, dijo que “el efecto negativo en la economía, en el ánimo de la vida de la gente del Cauca es desastroso y no podemos continuar así”.

En ese sentido, una mesa de diálogo entre los indígenas, el Delegado de las Naciones Unidas y el Defensor Nacional del Pueblo, fue instalada en Santander de Quilichao, para buscar soluciones a la crisis.

Dentro de este contexto, la Defensoría Nacional de Pueblo reveló que en los primeros meses de este año se han presentado en todo el país 283 protestas sociales, donde Bolívar, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca aparecen como los más afectados por este inconformismo de la comunidad.