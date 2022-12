Protesta en U. San Martín: estudiante se crucifica en la fachada del edificio

Un estudiante se crucificó hoy a unos 20 metros de altura en el edificio en Bogotá de la Fundación Universitaria San Martín para exigir soluciones a la crisis de esa institución privada, que fue intervenida por el Gobierno.

El presidente del Consejo Estudiantil de la San Martín, Cristian Sánchez, se amarró a una cruz colgada de cuerdas en la parte externa del piso ocho del edificio universitario, lo que obligó a las autoridades a pedir ayuda al Cuerpo de Bomberos para retirarlo de las alturas.

Sánchez permaneció en la cruz durante unas dos horas, hasta que una grúa de los bomberos lo retiró del lugar.

La Universidad San Martín tenía el año pasado cerca de 20.000 estudiantes matriculados en sus sedes de Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Valledupar, Ibagué y otras ciudades colombianas.

El líder estudiantil exigió al Ministerio de Educación que aplique sanciones a los dueños de la institución universitaria, que fue intervenida en noviembre del año pasado tras constatar irregularidades académicas y financieras en su funcionamiento.

También en noviembre, la Fiscalía colombiana anunció la apertura de una investigación al representante legal de la Fundación San Martín y a los socios de la entidad por el mal manejo del dinero del centro educativo, donde entre otras irregularidades han sido descubiertos desvíos de fondos y el incumplimiento de las obligaciones laborales con los empleados.

La ministra de Educación, Gina Parody, explicó entonces que el Ministerio no permitiría las matrículas de nuevos estudiantes y que garantizaría la terminación de los estudios de los ya inscritos.

"Parody, si la educación no es un negocio entonces demuéstrelo a los estudiantes", manifestó Sánchez, quien agregó que los alumnos quieren "saber por qué no ha habido sanciones" a la San Martín.