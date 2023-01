Protesta por circular del Ministerio de Trabajo sobre empleados con problemas de salud

Organizaciones sindicales creen que “da el aval al empresario para que tenga la capacidad de reponer trabajadores enfermos”.

El primero de agosto, el Ministerio de Trabajo emitió la circular interna 049, en la cual se establecen parámetros para que un funcionario encargado del ministerio pueda determinar si un trabajador en condición de discapacidad o debilidad manifiesta por razones de salud puede ser despedido o no por el empleador.

"La circular le está dando el aval al empresario para que tenga la capacidad de reponer a los trabajadores enfermos, despedirlos así tengan una enfermedad laboral reforzada”, explicó Arturo Casallas Castañeda, presidente de la Organización Sindical de Trabajadores.

Un caso que explica la situación es el de Jorge Bohórquez, un trabajador que teme por su futuro, pues incluso dice que hace más de un año su empresa no le paga por sus incapacidades: “Me hicieron una cirugía por hernias discales, hernias lumbares, tengo un procedimiento, me incapacitaron y Alpina en estos momentos me está debiendo 17 meses y medio de incapacidades por procedimientos".

Jhon Ríos, de la Federación Nacional de Trabajadores, afirma que “lo que pedimos, como hemos venido defendiendo la estabilidad laboral reforzada, es que derogue la circular y que dé más protección a los trabajadores enfermos en Colombia”.

Al respecto, el viceministro de Trabajo, Carlos Alberto Baena, aseguró que, por el contrario, la circular busca proteger al trabajador en condición de discapacidad. "Si se quiere hoy despedir a un trabajador que está en condición de discapacidad o está enfermo los empleadores tendrán que ir al Ministerio de Trabajo. Van a tener que demostrar con pruebas, van a tener que llevar documentos para demostrar que ese trabajador incurrió en una falta al reglamento interno, una justa causa para despedir o que ya el contrato con esa persona en condición de discapacidad venció, que era 6 meses o a un año… o que la empresa hizo todo lo posible por reubicarlo y le quedó imposible”, detalló.

El gobierno ratifica que para que haya un despido de un trabajador en condición de discapacidad debe existir una causa justificada, amparado en la Corte Constitucional como una garantía para los trabajadores.