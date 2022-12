Protestan por peatonalización de la avenida Jiménez en el centro de Bogotá

Hay descontento entre varios habitantes y comerciantes del centro de Bogotá, quienes protestaron por las problemáticas existentes en el Eje Ambiental.

Los reclamos se dirigen en especial a las dificultades en movilidad y a la posible peatonalización de 5 cuadras, en el sector de la Candelaria.

La restricción al paso de vehículos operaría entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde e incluiría la suspensión del servicio de Transmilenio en las estaciones de Las Aguas y Museo del Oro.

Frente a la eventual medida, comerciantes hicieron notar su descontento. "La peatonalización no ha servido para algo bueno, es llena de vendedores, de inseguridad y andamos fregadísimos por ese punto", indicó Emilse Rodríguez, quien se dedica a la joyería.

Las estaciones comprendidas entre las calles de la 19 con 3 y la Jiménez con séptima, funcionarán sólo en horas pico, cuando según Transmilenio se movilizan aproximadamente unos 10 mil usuarios. Muchos aseguran no pueden prescindir de este servicio:

"Me perjudica porque tendría que caminar más de 6 cuadras y es inseguro y con un computador y celular", argumentó Natalia, una estudiante de Derecho.