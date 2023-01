Proyecto contra violencia intrafamiliar aumenta penas a maltratadores

Que audiencias pasen de 20 a 2, que castigos sean más severos para reincidentes y que no deba probarse el parentesco, puntos clave de la iniciativa.

Entre agosto de 2016 a julio de 2018 se registraron 171.930 casos de violencia intrafamiliar en Colombia, es decir unos 209 casos diarios.

De estos, un 96% quedó impune y solo hubo condena efectiva en un 3,86%.

En la actualidad, las víctimas deben probar el parentesco con el agresor, pues si no es el esposo o compañero, en cuatro de cada diez casos los ataques no son considerados violencia intrafamiliar.

Con el proyecto de ley -que solo está a dos debates de ser aprobado en el Congreso- se procesaría a excompañeros, exnovios, novios, amantes, examantes e, incluso, cuidadores de niños o adultos mayores.

La iniciativa del senador Carlos Guevara del partido Mira, también propone aumentar las penas para reincidentes (92% de agresores han atacado a sus parejas más de una vez), con lo que podrían pagar hasta 17 años de cárcel.

Además, según el congresista, el proyecto busca que el hecho pueda ser juzgado no por el lugar donde ocurre el crimen sino por el vínculo afectivo, y de esta forma reducir el número de feminicidios que, en 2018, ya asciende a 480.

