Proyecto de paz total fue declarado por Corte Constitucional como un trámite de urgencia nacional

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró este martes, 7 de marzo de 2023, que el trámite de la ley de la paz total es un procedimiento de urgencia nacional.

El alto tribunal consideró que este tema es de trascendencia social y que debe ser fallado lo más pronto posible, por eso, se le dará prioridad.

De esta manera, la Corte Constitucional estudiará la iniciativa de paz total que, según sus demandantes, vicia los trámites y violenta a las víctimas por intentar acercarse a grupos armados ilegales que ya se sometieron a procesos de paz, los cuales no aceptaron.

JEP expulsó a 20 firmantes del acuerdo de paz

Hablando de quienes no se sometieron al proceso de paz, la JEP expulsó del sistema integral para l a paz a 20 firmantes del acuerdo entre el Gobierno y las extintas FARC por incumplir con lo pactado.

La Jurisdicción Especial para la Paz ( JEP ) determinó que estas personas habrían ingresado a grupos armados ilegales luego del primero de diciembre de 2016.

Entre los expulsados está Víctor Hugo Rojas Silva, quien habría participado en el atentado contra Rodrigo Londoño, exjefe de las FARC y presidente del partido Comunes, en enero de 2020.

También está Edwin Valencia Michileno, señalado de ejecutar a tres investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Nariño durante enero de 2018.

Denuncia sobre caso Jesús Santrich

Asimismo, la Jurisdicción Especial para la Paz denunció que algunos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación habrían mentido y ocultado información en el caso de Jesús Santrich, excomandante de la Segunda Marquetalia y desertor del proceso de paz que murió en el 2021.

El tribunal de paz señaló que Ana Fabiola Castro, fiscal para asuntos internacionales, no entregó información sobre el proceso que existía contra el integrante de las extintas FARC afuera del país.

“Se trató de mentir en el sentido de manifestar hechos que no eran ciertos, en particular cuando los magistrados de la sección de revisión indagaron sobre la existencia o no de un proceso de asistencia judicial internacional. La directora de asuntos internacionales negó la existencia, en principio, de dicho proceso”, expuso Roberto Carlos Vidal, magistrado de la JEP.

Jesús Santrich, que integró el último mando de las extintas FARC y murió en 2021, fue expulsado de la JEP tras abandonar el proceso y volver a la clandestinidad a las disidencias de la Segunda Marquetalia, comandadas por también el exlíder de las FARC Iván Márquez.