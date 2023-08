Proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2024 es cuestionado por diferentes sectores

El proyecto del Presupuesto General de la Nación del 2024 tuvo el primer inconveniente. Varios sectores lo cuestionaron porque, según ellos, el recaudo de algunos recursos no es seguro.

Esta vez el conflicto del Gobierno con el Congreso fue por el Presupuesto General de la Nación del próximo año. El que presentaron por 502 billones de pesos es un 9% superior al del año actual y lo cuestionan porque plantea, como fijos, 13,3 billones de pesos que recaudaría la DIAN en su lucha contra la evasión de impuestos y 15 billones que ingresarían por la resolución de litigios de la DIAN, los cuales normalmente tardan hasta 8 años. Es decir, que, para expertos, son casi 30 billones de pesos sobre los cuales no está seguro el recaudo.

“La DIAN no tiene ni el presupuesto ni los instrumentos legales para lograr este aumento de ingresos. Sospechamos que, como consecuencia, en el 2024 no se va a cumplir la regla fiscal”, señaló Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Esto significaría que las cuentas del Estado no cuadrarían entre los gastos y los ingresos.

Para la representante del Partido Alianza Verde Katherine Miranda, el proyecto presentado no tiene piso fiscal y pone en riesgo la sostenibilidad económica de Colombia.

“Ninguno de los dos rubros está augurado y es totalmente irresponsable asumir gastos recurrentes con unos ingresos que son, pues digamos, de una sola vez”, indicó la política bogotana.

José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda del actual Gobierno y quien presentó el presupuesto 2023 y la reforma tributaria, llamó al Gobierno a realizar los ajustes necesarios ante la incertidumbre de ciertos recaudos.

“Una suma que se estima de unos $15 billones, de los cuales, digamos, hay dos preocupaciones. En primer lugar, si es posible recuperar todos esos recursos. Creo que el Gobierno tiene que analizar este tema y, bueno, si es necesario, hacer los ajustes al presupuesto para que sea compatible con la regla fiscal. El cumplimiento de la regla fiscal tiene que ser sagrado para el Gobierno”, destacó Ocampo.

Desde el partido de gobierno dicen que el presupuesto fue presentado con sumo cuidado y que los recursos serán garantizados. La senadora del Pacto Histórico Clara López se refirió al respecto.

“Es que lo que se va a cambiar es el sistema de recopilación, pero eso no quiere decir que no vaya a funcionar, y eso no están los $15 billones para este año, hay un cronograma para los próximos 5 años. Así es que yo creo que hay que mirar con mucho cuidado las cifras y no empezar a torpedear el presupuesto por donde no es”, dijo.

La petición de un sector de la academia, de varios congresistas y del exministro Ocampo es que se revise el proyecto para que no se financien gastos permanentes del Estado con ingresos transitorios.