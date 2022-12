Proyecto para reducir vacaciones en Congreso es bien visto por parlamentarios

Congresistas colombianos comenzaron a discutir un proyecto que busca reducir el periodo de vacaciones de los parlamentarios y de receso en el legislativo. La iniciativa del senador Jimmy Chamorro, del Partido de la U, fue bien recibida por sus colegas.

En la actualidad, los congresistas tienen cuatro meses de receso.Uno que inicia el 16 de diciembre y termina el 16 de marzo. El otro inicia el 20 de junio y va hasta el 20 de julio. Mientras, los ciudadanos del común tienen solamente 15 días hábiles de descanso

Este descanso remunerado, que en promedio les cuesta a los colombianos 92 millones de pesos por cada parlamentario, sería modificado por la iniciativa.-

"Lo que estamos pidiendo al Congreso es que la legislatura que comprende el 16 de marzo al 20 de junio se amplía en dos meses", sintetizó el senador Chamorro.

Noticias Caracol consultó la opinión de los partidos políticos para saber si están dispuestos a recortar su descanso.

"No tengo ninguna oposición. Me parece bueno y un buen mensaje para el país", declaró el senador liberal Juan Manuel Galán.

Por su parte, desde el partido de Chamorro, Armando Benedetti no se declaró entusiasta. "Estoy de acuerdo con que se reduzcan las vacaciones, pero es un proyecto para hacer show y le juro que aquí no va a pasar en el Congreso", dijo Benedetti.

Desde la izquierda, el senador Iván Cepeda declaró: "Creo que es una obligación del servidor público estar el mayor tiempo presente en su oficina y en general en las labores que le corresponda".

Mientras, Carlos Fernando Galán dijo: "estamos abiertos a discutir ese proyecto porque nos parece que es consecuente".

La propuesta, según su ponente, busca tener más tiempo para estudiar los proyectos de ley y convocar más debates de control político.