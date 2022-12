Proyecto sobre reelección de alcaldes y gobernadores levantó ampolla en Congreso

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó la propuesta el viernes 26 de septiembre, día de poca actividad en el Congreso. "Mal haríamos en otro proyecto presentado a oscuras, en las tinieblas, como pasó con ese proyecto, ampliarle o darle la posibilidad a los alcaldes y gobernadores actuales para que por dos años se presenten a una reelección", dijo el presidente del Senado, José David Name. Por su parte, el congresista Antonio Navarro Wolff consideró que de ser aprobada la iniciativa, “la mitad (de los actuales gobernantes) va a perder y no va a ser reelegida y va a tener un periodo de dos años. Me parece una muy mala idea”. El también parlamentario Álvaro Uribe afirmó, al rechazar la propuesta, que “en Colombia no necesitamos disminuir elecciones ni unificar procesos electorales que conduzcan al unanimismo que acaba con la democracia”. El proyecto, por ahora, será debatido en la comisión primera de la Cámara.