Ahora no

Prueba de ADN para comprobar la paternidad: ¿qué les pasa a quienes se niegan a realizársela? La prueba de ADN es 99,9% confiable y decir que no tiene dinero para hacerla no es excusa, pues el Estado puede brindarle los recursos para ello. De no cumplir con la cita, estas son las consecuencias.