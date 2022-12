Publicidad para viajar con la “moza” puso en el ojo del huracán a aerolínea

“Llévate a la moza pa' La Arenosa”, ese fue el mensaje con el que la aerolínea Viva Colombia decidió anunciar una oferta para viajar a Barranquilla y que causó indignación, no solo en las redes sociales, sino en las calles.

“No me parece que no debe ser, porque está incitando a al adulterio y no me parece bien”.

“Sí puede ser un poquito machista e irrespetuoso para las mujeres tal vez”.

“Una falta de respeto para las mujeres”.

Fueron algunos comentarios en las calles.

Para Alejandra Quintana, consultora en Comunicaciones Incluyentes, el doble sentido que se maneja en el mensaje es un irrespeto para las mujeres.

“Creen que a través del humor van a atrapar a sus clientes, pero por el contrario el humor es un escenario que tiende a perpetuar esos estereotipos, los chistes generalmente son sexistas, racistas, homófobos. Se está perpetuando esa idea del hombre macho, infiel; eso ya está mandado a recoger”, dice Quintana.

La aerolínea explicó su punto de vista sobre esta campaña en un video enviado a Noticias Caracol.

“Somos felices con todos los personajes que hemos creado y nos encanta que la gente haya tuiteado, retuiteado y que esté encima de lo que estemos haciendo en las redes sociales”, dice William Shaw, presidente de la aerolínea.

Tras la avalancha de críticas, Viva Colombia cambió la palabra “moza” por “mujer hermosa” en el anuncio, unas horas después.