¿Puede el administrador de su conjunto imponerle una sanción por no usar tapabocas?

¿Si el propietario no vive en el apartamento puede ir ocasionalmente a este?

Sí. El propietario es propietario, tiene libre acceso a su propiedad. Debe guardar las debidas medidas de bioseguridad establecidas en el conjunto.

¿Pueden sancionarlo por no usar tapabocas?

Una cosa son las normas de convivencia en propiedad horizontal y otras son las de Policía. Las entidades encargadas no son los administradores. No es el administrador el que debe sancionar a los residentes, es el consejo o la asamblea. La respuesta es no.

¿Se puede restringir el acceso a piscinas, gimnasios o parques dentro de los conjuntos?

Tienen restringido el uso y están suspendidos hasta tanto no se establezca que se puedan utilizar y deben cumplir protocolos de bioseguridad.

¿Puede el domiciliario entrar?

Domicilios se reciben en portería. Ningún propietario puede exigir que le lleven su entrega entre hasta la puerta de su apartamento.

¿Se pueden hacer trasteos?

Sí, con autorización y con empresas que cumplen los protocolos de bioseguridad para hacer la mudanza.

¿Qué visitantes pueden entrar?

Padres separados tienen derecho a visitar a sus hijos, también puede visitar a una persona mayor de 70 años. Los cuidadores de niños, de personas mayores o en condición de discapacidad tienen permitido el ingreso.

Las visitas de ocio en principio no se deben hacer porque traen problemas de salud.

Pasear mascotas

La salida de mascotas debe ser fuera de la copropiedad. La norma habla en sentido general, pero en el particular cada copropiedad puede regular para que la salida pueda hacerse en una zona establecida dentro del conjunto.