¿Puede llegar el ‘avispón asesino’ a Colombia?

Experto explica por qué “es muy probable que arribe al país” y qué implicaciones tendría.

El avistamiento de la especie Vespa Mandarinia en Estados Unidos tiene en alerta a las autoridades ambientales pues estos insectos causan grandes afectaciones en las colmenas de abejas.

“El problema de mover un animal de un sitio a otro, de un ecosistema a otro, es que en el que llega no tiene controladores, los controladores aparecen después, cuando ya comienza a ser plaga”, señala Jorge Tello, profesor asociado de la Universidad Nacional.

Además, explica que la migración de estos ‘avispones asesinos’ se da por cuenta de las acciones humanas. Así que los insectos terminan viajando en embarcaciones.

“Con tanto barco que viene del Japón, de la China, con tanto contenedor que viene, pues es muy probable que llegue, es muy fácil que llegue a Colombia”, dice Tello.

Y agrega que al ser un país ubicado en el trópico tiene las condiciones ideales para reproducirse.

Lo más preocupante es que esta especie puede acabar con una gran cantidad de abejas, que en el sector agrícola cumplen la labor de ser las polinizadoras.

El profesor Tello recomienda que “ningún agricultor se exponga a ir y echarles veneno porque los venenos no actúan mágicamente, eso demora y puede que no lo aplique bien y no mate la totalidad y puede resultar en un accidente fatal”.

Si bien la llegada de esta especie a Estados Unidos no es un tema para prender las alarmas en Colombia, sostiene el experto, es necesario prevenir y estar alerta por la seguridad de las colmenas.

