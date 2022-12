¿Puede un ciudadano común retener a un ladrón?

Tres menores de edad, entre ellos una joven, estuvieron a punto de ser linchados en la noche de este martes tras asaltar a varias personas. Es evidente que el desespero de varias comunidades por el accionar de los ladrones las ha llevado a buscar justicia por cuenta propia. (Vea también: Alarma en Cartagena por reacción violenta de comunidad contra delincuentes).

En muchos casos la Policía tiene que actuar para evitar que delincuentes que son sorprendidos en flagrancia sean linchados. En situaciones como la registrada por el Ojo de la noche de Noticias Caracol , la justicia tiene claro que los ciudadanos pueden actuar para detener en flagrancia a los presuntos ladrones.

Teresita Barrera, juez de garantías, se refirió a este tipo de casos: "llevas un computador y alguien lo hurta. Cuando reaccionas dices, ladrón. Y salen otras personas en persecución del que al parecer robó el computador. Esas personas que van persiguiéndolo lo pueden retener, pero no ejercer actos de violencia contra él. Apenas la Policía llegue, el afectado por el caso, tendría que formular la respectiva denuncia".

La funcionaria judicial advirtió que el infractor puede ser detenido pero no golpeado. "No significa que pueda ejercer motu propio violencia contra esa persona o destruirle sus bienes o alguna situación semejante", indicó Barrera.

En la mayoría de los casos según estadísticas, los responsables de hurtos menores quedan en la libertad. Sin embargo, los jueces de control de garantías pueden tomar otra decisión.