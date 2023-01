¿Puedo salir a ‘chismosear’ a la puerta o hacer un trasteo durante la cuarentena?

El director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, resuelve esta y otras dudas sobre las excepciones para salir de casa en tiempo de coronavirus.

¿Es imprudente hacer un trasteo? ¿Puede la persona ser multada por eso?

La realidad es que deben evitar el contacto con otras personas. Un trasteo implica conseguir un vehículo, conseguir quién cargue, implica movimientos que la norma no autoriza en este momento. A quienes tienen que irse, puede hacerlo una persona en caso de necesidad, pero no deben llevar el trasteo. No son las excepciones contempladas en el decreto 457.

Si salgo a mercar o a comprar un medicamento, ¿qué tipo de acreditación debo presentar para evitar ser multado?

La Policía está para preguntarles y verificar el cumplimiento de la norma. Las excepciones contemplan compra de medicinas, de alimentos, atención a niños, niñas y adolescentes, a adultos mayores. Esta razón es ‘voy al supermercado’. Si lo encuentran con los productos no puede haber sanción alguna. Los policías son muy conscientes de ello.

Hay un ingrediente importante, la disciplina social. Cualquier persona puede decir: voy al supermercado, pero si no tiene una justificación y el supermercado quedó atrás a una cuadra y va para un sitio contrario, no tiene productos, hay sospecha de que está mintiendo, por lo que pedimos que nos ayuden. Es por beneficio y en protección a su propia seguridad.

Seamos conscientes de la necesidad de compra de productos de primera necesidad.

Si va a una farmacia lo normal es que lleve fórmula. Pero también puede pasar que necesite un producto que no requiere fórmula. Pero si a esa persona la encuentra dos o tres veces en el día ya no va a tener justificación, porque quiere decir que está haciendo actividades particulares que no están contempladas en la norma.

¿Violo la cuarentena si me siento en la puerta de mi casa? Y quienes viven en apartamentos, ¿la violan si salen a zonas comunes a pasear a un niño?

La idea es que las personas pasen el aislamiento en sus propios hogares. El salir a estos sitios de recreación no está permitido. Se ha dicho que no realicen actividades que permitan el contacto con los demás. Si usted saca al niño, los vecinos también lo van a hacer y van a terminar los niños teniendo contacto. Ellos no conocen las reglamentaciones y están supeditados al control de los padres.

El aislamiento es para que estemos en familia. Tenga en cuenta que puede pasar que una persona tenga manifestaciones del coronavirus . No salga del hogar. Si tiene contacto con una tercera persona se va a replicar. El confinamiento es total. En China, incluso, sellaban las puertas de las propiedades horizontales para que la gente no saliera. No vamos a llegar a ese extremo porque necesitamos comprar algunas cosas. Sé que los niños tienen la pretensión de tener recreación, entonces viene el ingenio de los padres para proveerles el entretenimiento sin salir de casa.

¿Qué pasa con quienes infrinjan de manera permanente la salida a la calle?

Se le aplica otro comparendo y se puede hacer un traslado preventivo a la estación de Policía, porque puede ser transmisor del coronavirus. Entiendo que hay algunos que dicen que pueden trabajar como domiciliarios y está bien, pero deben tener el documento que los acredite.

Hay ciudadanos preocupados por quienes no cumplen la cuarentena y se preocupan porque piensan que los comparendos son un saludo a la bandera. ¿Cómo van a hacer para que paguen las sanciones?

El Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana tiene instancias. Ellos serán acreedores de las medidas administrativas para el cobro de las mismas, que puede llevar, incluso, al embargo.