Puente de Hisgaura no se recibirá hasta que den todas las garantías de seguridad: Mintransporte

“Hay que mirar en detalle qué se le puede exigir al contratista dependiendo del concepto técnico final que se tenga”, dijo la ministra Ángela María Orozco.

“¿Qué le he pedido al Invías? Que la entidad le dé un soporte técnico al Fondo de Adaptación. Lo que es claro es que eso no se puede recibir si no se tiene la garantía de seguridad de que no va a pasar nada”, afirmó la jefe de esa cartera.

Orozco reveló que la estructura de Santander no es la única obra que le preocupa. Afirmó sobre el túnel de la Línea que este requerirá de nuevas licitaciones, "varias para hacer ese fortalecimiento, pero además para hacer una validación de un estudio técnico".

Sobre la Ruta del Sol trazo 2, afectada por el pleito con Odebrecht, la ministra asegura que no se va a recibir y que esta vía no tiene fecha cercana de terminación.

La ministra de Transporte aseguró, además, que a partir de la fecha y hasta enero habrá seis cierres financieros de vías de cuarta generación y que en mayo de 2019 estaría lista la nueva alianza público-privada para la navegabilidad del río Magdalena.