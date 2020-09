Puente Hisgaura, que cerrarán 7 meses después de inaugurado, no solo está llenándose de huecos

El puente Hisgaura, conocido como puente acordeón por sus pronunciadas ondulaciones, será cerrado este 5 de octubre e, inicialmente, permanecerá así por 45 días mientras se arreglan las fallas que ya está presentando a solo siete meses de haber sido inaugurado.

“Es preocupante porque puede ocurrir un accidente ya que no tenemos barandas de seguridad”, dice una de las personas que transita por el sendero peatonal de la polémica infraestructura ubicada en San Andrés, Santander, que costó 110 mil millones de pesos.

No solo hay huecos, también sale agua de entre las grietas y las barandas se están desprendiendo.

“El puente Hisgaura prácticamente se hizo a medias, se hizo como por entregarlo y salir del paso”, afirmó Jorge Jaimes, veedor de las obras.

Sin embargo, la empresa española contratada por el Gobierno nacional para su construcción dijo que la capa asfáltica se dañó por falta de uso.

“Un pavimento que se instala y no se usa, no se sella, no se consolida, no se compacta, eso

cualquier ingeniero o colega como ingeniero que soy, te lo puedo afirmar, que los pavimentos deben usarse, los pavimentos flexibles deben usarse”, sostuvo Carlos Rosado, vocero de la empresa Sacyr Colombia, responsable de montarlo.