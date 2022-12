Punta Arena está rodeada de agua pero agoniza por la sequía

Punta Arena está rodeada de agua pero agoniza por la sequia. Shirley Duque, habitante de la región dice que “rodeados de agua pero estamos con sed”.

La razón es que ya no cuenta con la alberca comunitaria que abastecía de agua potable a sus 1.800 habitantes luego de que desplomara. El lugar donde albergaban el agua que les llegaba de Cartagena es ahora inservible y por eso, deben recibir menos proporciones del líquido en la isla.

Godofredo es miembro del consejo comunitario y explicó que “se nos cayo la tapa de alberca y entonces no se le puede suministrar agua que nos traen los bongos de allá para llenarla”.

El agua salada, que se tiene en abundancia, se utiliza para labores de aseo pero para saciar la sed se debe comprar la pimpinas que traen desde Cartagena. “Acá el galoncito de agua vale 600 pesos y para yo llevarlo para allá cobro dos mil pesos por cada pimpina de agua“, dice Keyner Fruto, mototaxista.

Otra alternativa es el agua que se extrae de los pozos artesanales pero por su proximidad al mar tiene un alto grado salinidad que hace imposible el consumo.

El verano sigue castigando con rigor la isla y el prometido acueducto está previsto a largo plazo.

Dionisio Vélez, alcalde de Cartagena dice que “en el tema del agua hemos venido haciendo diferentes gestiones, sabemos que no es una obra fácil, es una obra compleja, por eso nunca me he comprometido a decirle, sí, esto está ya seguro, asignado”.

La sed agobia por igual a Caño del Oro, Bocachica y Tierrabomba otras poblaciones que comparten la isla.