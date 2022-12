Pupitres vacíos, la imagen del doloroso reinicio de clases en Mocoa tras la avalancha

Padres, alumnos y maestros dicen no sentirse preparados para volver a las aulas. Algunos aún tienen vivas las imágenes de la tragedia y otros andan prevenidos.

“Es muy precipitado decirles a los niños que ya entren a clases, no tienen ni uniformes ni zapatos. Yo creo que primero debe ser la ayuda”, indicó Fabiola Rondón, madre de familia.

Docentes como Janeth Solarte dicen que no saben cómo reaccionarán cuando vean tantos pupitres vacíos. "Va a ser un día muy difícil, no podría explicarte el dolor que sentimos los profesores de saber que vamos a llegar y no los vamos a tener acá”, afirmó.

En total, 13 de las 15 instituciones educativas de Mocoa reiniciarán clases este lunes, en medio de las ruinas y con el dolor aún latente por los pequeños que se llevó la avalancha.