Pusieron a competir a campesinos con industrias monstruosas: Contraloría sobre créditos agro 

Gabriel Romero, contralor delegado para la agricultura, habló del caso que salpica al ministro Rodolfo Zea y cuáles son las irregularidades que han detectado.

Romero revela que, al cuestionar sobre los parámetros para entregar estos créditos, creados exclusivamente para garantizar la producción agrícola en medio de la pandemia del coronavirus, la respuesta fue sorpresiva.

"Nos dijeron que no existía una focalización de los recursos, que no existía un control previo. Es decir, la necesidad de que las personas que solicitaran los recursos dijeran el destino, la validación del destino, qué esperaban hacer con estos recursos. Y nos dijeron que no respondía a ningún criterio de política", señaló el funcionario.

Y es que, según cifras oficiales, la mayoría de créditos terminaron en manos de grandes productores con activos superiores a $5.000 millones. Muchos de estos tenían un crédito preaprobado antes de ser decretada la emergencia.

“Si este crédito sale en una emergencia y si hay unos subsidios al crédito relacionados con la emergencia, lo que uno esperaría es que las solicitudes y esos subsidios les lleguen a las personas que lo necesitan en razón de la emergencia, no a quienes hayan solicitado un crédito con anterioridad”, afirmó el contralor Gabriel Romero.

Además, al ente de control le llama la atención que muchos de los créditos se colocaron en Bogotá. Algo que se investiga.

Como si fuera poco, la Contraloría identificó grupos empresariales que se unieron para acceder a créditos superiores a 10 mil millones de pesos, contrariando lo dispuesto por la Comisión Nacional de Crédito.

