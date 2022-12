Que al Gobierno no se le ocurra patear la mesa, responde FARC a Santos

El jefe negociador de las FARC dijo que la guerrilla esperaba "que al Gobierno no se le ocurra patear la mesa".

"Llamamos al pueblo de Colombia a movilizarse en defensa del proceso de paz, a no permitir que se nos arrebate esta esperanza", agregó al leer el texto.

Según ‘Márquez', "resulta sorprendente oír que si no hay avances el Gobierno se levanta de la mesa cuando las FARC han presentado más de 40 propuestas desde que inició el proceso".

El guerrillero habló desde La Habana, tras las palabras del presidente Juan Manuel Santos, quien dijo el pasado sábado sobre los diálogos: "Si no avanzamos, nos paramos de la mesa".