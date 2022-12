¿Qué alianzas estaría buscando Gustavo Petro?

El exalcalde lanzó un primer coqueteó político apenas confirmó su victoria en la consulta interpartidista.

“A las fuerzas del centro político colombiano, a Sergio Fajardo, Humberto de la Calle. A mí me gustaría, antes de definir cualquier tipo de candidatura vicepresidencial, poder saber si ellos son capaces de asumir la responsabilidad histórica de una gran confluencia democrática en Colombia”, aseguró Petro.

Jorge Rojas, estratega de Petro para la campaña, amplió incluso los niveles de acercamiento que pretenden.

“Es una coalición que debe incluir sectores como Polo Democrático, Alianza Verde, pero también sectores del Partido Conservador, del Partido Liberal, sectores incluso del uribismo que se empiezan a cansar de un modelo que ya no funcionó y, sobre todo, ciudadanía que no vota”, señaló Rojas.

Afirmó, además, que en las próximas elecciones podría definirse el nombre del presidente de la República sin tener que llegar a una segunda vuelta.

