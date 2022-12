¿Qué alimentos están caros en esta Navidad por el dólar y El Niño?

El Ministerio de Agricultura anunció la firma de un acuerdo con las principales centrales mayoristas del país para frenar el alza en los precios de los alimentos, usual en la temporada de fin de año, así como para “poner en cintura la especulación y el acaparamiento.

De acuerdo con el jefe de la cartera agrícola, Aurelio Iragorri, el pacto “vela por la seguridad alimentaria del país y busca mantener la estabilidad en los precios de los productos alimenticios que conforman la canasta familiar durante las festividades de fin de año e inicios del 2016”.

“Desde el MinAgricultura hemos monitoreado la producción de alimentos y la afectación por el fenómeno de El Niño. En general los distintos productos han tenido oscilaciones normales de precios, aunque no desconocemos que por el verano algunas cosechas fueron afectadas. Pero en general, no hemos tenido desabastecimiento de alimentos por lo que hacemos un llamado de atención a productores y comercializadores para que no haya especulación”, indicó Iragorri.

En un comunicado, el Ministerio de Agricultura reportó que el acuerdo fue alcanzado con la Corporación de Abastos de Bogotá (Corabastos), la Central de Abastecimiento del Valle del Cauca (Cavasa) y con la Central de Abastos de Bucaramanga.

El acuerdo además cuenta con la vinculación de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como del Ministerio de Trabajo.

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, los productos que por esta temporada presentan un incremento producto del fenómeno de El Niño y las condiciones del mercado son: arveja verde, fríjol, papa criolla, cebolla cabezona blanca, tomate, zanahoria, azúcar y pollo.

De otra parte, se aprecia disminución de precios en productos en cosecha como por ejemplo la mandarina, banano, mango, pepino cohombro y hortalizas de hoja como acelga, apio y repollo. También habrá buena producción de huevo, panela, y algunos pescados como el nicuro.