¿Qué comerá? ¿En qué se transportará? Curiosidades de la visita del papa a Colombia

La llegada de Jorge Mario Bergoglio al país supone varios retos en logística. Pero hay detalles que pocos conocen.

¿Cómo es el avión que lo trae de Roma?

El papa no tiene un avión como tal. Cuando sale en giras internacionales, Alitalia pone a su disposición una aeronave que se acondiciona, sin muchos lujos, para él y su comitiva. Al pontífice se le asignan las sillas más cómodas en clase ejecutiva.

La prensa viaja en clase turista y debe pagar su tiquete, bastante costoso por cierto, para tener el privilegio de estar con el pontífice en el vuelo. Este dinero ayuda a sufragar el alquiler del aparato. No todos los medios acreditados ante la Santa Sede pueden subir, solo quienes han recibido una invitación. Dicha escogencia, y la plata del tiquete, se ven recompensadas con la posibilidad de interactuar con él durante el viaje, ya que es común que los papas saluden a los periodistas, charlen con ellos y, algunas veces, hagan importantes anuncios.

Cualquier aeronave en la que el pontífice se transporte es conocida en los aeropuertos del mundo y las autoridades aeronáuticas como Pastor Uno (Sheperd One), por motivos de logística y seguridad.

Es común que en vuelos internos de cada país, la aerolínea nacional sea la encargada de transportar al líder de los católicos. Por eso en Colombia lo hará Avianca, que también lo llevará de regreso a Roma.

¿Qué lo transporta en tierra?

Francisco es un hombre sencillo al que no le gustan los carros lujosos o blindados. Por eso, para sus desplazamientos en las ciudades se ha dispuesto de un carro Chevrolet Spark, uno de los más populares y baratos que hay en el mercado.

Para aquellos recorridos en los que se encuentre con el público usará el papamóvil, que será ensamblado en Bogotá.

¿Cuál es su dieta?

Al papa le gustan los dulces, de hecho fue la forma de romper el hielo con la pareja presidencial de Estados Unidos al preguntarle a Melania Trump si alimentaba a su esposo con potizza, un famoso postre esloveno.

También se sabe que le gusta el dulce de leche y las pastas, por su origen italiano. Igual disfruta las empanadas de carne y los platos argentinos.

Sin embargo, sus médicos le han pedido que baje de peso por lo que espera que en el menú en Colombia haya muchas frutas y verduras. Para cenar tiene estrictas órdenes de solo comer pescado y arroz.

Como detalle curioso, siempre pide tener en su mesa de noche un vaso de agua y un banano.

Una extensa jornada

El sumo pontífice se levanta a las 4:00 a.m. para la oración de laudes y una misa privada y se acuesta a las 10:00 p.m. Por ser una jornada tan extensa no perdona una siesta de 40 minutos. Según él mismo dice. “Si no me dejan dormir mi genio cambiará”.