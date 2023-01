¿Qué debe hacerse con las ayudas humanitarias represadas en Cúcuta?

Alcalde dice que corren el riesgo de dañarse y deberían ser repartidas en la ciudad, pero encargada por Guaidó afirma que deben entregarse en Venezuela.

Aún es incierto el futuro de las ayudas humanitarias represadas en la capital de Norte de Santander. Muchas personas claman que se busque la forma de que estas ingresen lo más pronto posible al país vecino y otros piden que se repartan en Cúcuta, entre quienes han debido huir de su nación.

"Para que no haya muertos, heridos, que las entreguen a nosotros acá y nosotros las pasamos allá a la gente que lo necesita”, dice una venezolana.

El alcalde de Cúcuta, César Rojas, advirtió que estas ayudas podrían vencerse, por lo que lo, dice, lo mejor sería entregadas también a los 150 mil venezolanos que han entrado en los últimos meses a esa región.

Pero la coordinadora designada por el presidente Juan Guaidó para administrar ayudas humanitarias, Gaby Arellano, asegura que estos alimentos y medicinas no corren peligro alguno.

"Lo que hay en el centro de acopio es comida no perecedera, es decir que no tiene riesgo de dañarse. También hay insumos médicos que son para el kit de emergencia y para trabajo en las cirugías. Además, la unidad de riesgo acondicionó cada uno de sus galpones con cuartos fríos, hay refrigeración adecuada y no corre ningún peligro", señala Arellano.

Y aclaró: "Esa ayuda es para entregar y distribuir en territorio venezolano".

Sobre el transcurso del día se espera que lleguen a Cúcuta 100 toneladas de ayudas humanitarias adicionales, provenientes de Estados Unidos, completando así un total de 800 toneladas a la espera de ser entregadas.

