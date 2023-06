¿Qué declarará el coronel Carlos Feria sobre caso Laura Sarabia y muerte del oficial Óscar Dávila?

Esta será una semana clave para las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre la muerte del coronel Óscar Dávila, las chuzadas y el uso del polígrafo que involucra, entre otros, a la exjefe del gabinete presidencial Laura Sarabia. Son varios los interrogatorios que llevará a cabo la entidad y que incluyen al coronel Carlos Feria .

Este martes, 20 de junio de 2023, será escuchado en versión libre al coronel Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe militar de la Presidencia. Allí, según su abogado, Marlon Díaz, esperan tener claridad del porqué del llamado de la Fiscalía como testigo frente a la muerte de coronel Óscar Dávila, exjefe de avanzada del presidente Gustavo Petro.

“No sabemos específicamente testigo de qué, la Fiscalía en las preguntas hará los planteamientos específicos porque ni siquiera él, para la fecha de ese lamentable hecho, estaba en el país, estaba en Cuba para ese día y solo se entera cuando aterriza de esa comisión a Colombia”, indicó.

El abogado del coronel Carlos Feria afirmó que la prueba del polígrafo practicada a la exempleada de Laura Sarabia se dio en el marco de la Constitución y la ley. Así lo explicará a la Fiscalía también el próximo miércoles.

“Por supuesto, se explicará y defenderá por qué razón la aplicación de pruebas de confiabilidad y credibilidad, a través del uso del polígrafo, que además tienen más de 100 años en la humanidad, se hizo ajustada a la Constitución y la ley ajustada a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, el coronel no es experto en polígrafo, no es el que sabe o no aplicarla”, sostuvo.

El 22 de junio, la exjefe de gabinete de la Presidencia Laura Sarabia también asistirá a la Fiscalía para explicar la pérdida del dinero de su residencia que derivó en la prueba del polígrafo a su extrabajadora.

Finalmente, el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti fue citado a declaración jurada el viernes 23 de junio, para que precise y explique varias afirmaciones suyas que dan cuenta de una presunta financiación no reportada en la campaña del hoy presidente de Colombia, Gustavo Petro.