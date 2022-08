¿Qué dice Francia Márquez sobre la invasión de tierras en Neiva y el derecho a la propiedad privada?

Sigue la invasión a un terreno baldío en Neiva, la capital del Huila. Más de 700 personas permanecen en ese lugar y los enfrentamientos dejan ya al menos 20 heridos , entre policías y civiles. Sobre el delicado tema se pronunció la vicepresidenta Francia Márquez.

"Hay un respeto por la propiedad privada. Sin embargo, también reconocemos las necesidades de las comunidades y la concentración de la tierra", explicó la funcionaria.

Según Márquez, "debe haber un diálogo nacional que hagamos todos los colombianos en función de que la tierra esté en función de garantizar la vida".

Ya la ministra de Agricultura, Cecilia López, había pedido a los ciudadanos no invadir tierras, a propósito de situaciones similares ocurridaas en otras zonas. "Hay un tema básico y es que tenemos que respetar nuestra Constitución, tenemos que hacerlo dentro del orden legal que existe en el país. Esto es un mensaje crítico, no es invadiendo tierras, no, perdón”, dijo.

Para López, estas personas “tienen un gobierno comprometido con darle acceso a lo que se merecen para hacer estos proyectos locales agroindustriales, pero respetando la ley, respetando la institucionalidad”.