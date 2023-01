“¿Qué dice, lo mato?”: interceptaciones muestran la frialdad de Los Rolex

Se trata de siete delincuentes, ya detenidos, que vivían en Medellín y viajaban a Bogotá cada mes para robar costosos relojes.

La Operación Daytona permitió no solo la detención de los sospechosos, sino la recopilación de 520 horas de videos y audios que revelaron cómo funcionaba la banda.

Los capturados Vivian en el barrio Manrique de la capital antioqueña, señalan las autoridades.

Los sospechosos hurtaban los relojes de lujo por encargo y los vendían en una compraventa en Bogotá o los enviaban fuera del país.

En esta conversación negocian uno de los botines:

Sospechoso 1: ¿Le llevo eso ya?, ¿y cuánto escupe, la mitad?

Sospechoso 2: si quiere le doy unos dos millones esta noche para que se ‘bandié’ y yo el lunes a primera hora le gestiono y a las 11 de la mañana le pago el resto de plata.

Sospechoso 1: ah, bueno

Sospechoso 2: quedamos en catorce millones. Le doy dos millones esta noche para que se ‘bandié’ mañana, y el lunes, a las 11 de la mañana, le doy los 12 millones o se los consigo, así como hice la vez pasada.

Las autoridades señalaron que atracaban principalmente transportándose en moto y podían seguir por varias horas a sus víctimas.

Pero los relojes no solo eran comercializados en Colombia, también en países como Ecuador, Argentina y Estados Unidos.



A los capturados les dictaron medida de aseguramiento, pero no aceptaron cargos.



