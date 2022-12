“Que el criminal le tema al Estado y no el Estado al criminal”, propone Iván Duque

El candidato presidencial del Centro Democrático también propone un país “más incluyente, más democrático, más participativo”.

Lo más importante es cómo generamos el empoderamiento de todo un país, afirmando que la democracia en el país no es igual en Bogotá que en el Chocó.

También propone un país “más incluyente, más democrático, más participativo”, todo basado en atacar la corrupción y “que el corrupto esté hasta el último día en cárcel con barrotes”.

Afirma que no negociaría con las bandas criminales, aunque respetaría que se desmovilizaran voluntariamente.

Respecto a los acuerdos de paz insiste que “ni trizas ni risas”. Con esto dice que no destruirá los acuerdos con las FARC, pero asevera que hoy se están pagando consecuencias de malas decisiones.