¿Qué es y a quiénes beneficiaría la justicia transicional que plantea Gaviria?

La propuesta del expresidente colombiano César Gaviria de aplicar la justicia transicional a todos los que hayan participado en el conflicto armado, incluidos guerrilleros, militares y civiles, generó hoy opiniones a favor y en contra en el país.

En un escrito publicado en el diario El Tiempo, Gaviria aseguró el domingo que hasta ahora solo se ha hablado de aplicar los beneficios de la denominada justicia transicional a los integrantes de los grupos guerrilleros y de la Fuerza Pública.

"Pero se ha dejado por fuera a los miembros de la sociedad civil, empresarios, políticos, miembros de la rama judicial que de una u otra manera han sido también protagonistas de este conflicto y que tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana", afirmó Gaviria, que fue presidente entre 1990 y 1994.

Este tipo de justicia es un mecanismo que permite procesar a responsables de delitos durante el conflicto armado, sin incurrir en impunidad.

Gaviria agregó que la Fuerza Pública "debe quedar blindada para que no se den en Colombia las vicisitudes a las que han estado sometidas en otros países del continente, donde se han reabierto los procesos después de que los militares habían sido cubiertos por medidas de indulto o punto final".

La propuesta fue acogida favorablemente por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien aseguró hoy que es "muy razonable" porque es necesario que los miembros de las Fuerzas Armadas que pudieron tener algún problema legal o jurídico en el marco del conflicto tengan soluciones definitivas.

"Es un tema que nosotros hemos planteado todo el tiempo y que en buena hora el expresidente Gaviria lo señala con claridad y con una visión de largo plazo que integre a todos aquellos colombianos que en el marco del conflicto pudieron haber tenido problemas", manifestó Pinzón.

El ministro que está en Punta Arenas (Chile), camino a la Antártida, agregó que una iniciativa como la de Gaviria "es la mejor manera de cerrar cualquier dificultad y cerrar las heridas si se quiere".

Por su parte, el senador Ernesto Macías, del Centro Democrático, consideró que la propuesta lo que busca es crear una "ley general de punto final", para distraer a la opinión y ambientar la impunidad para los jefes de las FARC, con las que el Gobierno negocia en Cuba.

"El expresidente Gaviria le está haciendo un favor al Gobierno, que es decir cosas que el Gobierno no quiere decir, lanzan globos para distraer y finalmente ambientar lo que están planeando, que es la impunidad total para los cabecillas de las FARC", cuestionó Macías.

El senador del izquierdista Polo Democrático Iván Cepeda destacó en cambio el planteamiento de Gaviria y lo calificó de "positivo".

"Evidentemente, actores políticos y empresariales han tenido responsabilidad en la guerra que se ha desarrollado durante décadas y no solo los combatientes", manifestó.

Entre tanto, el senador Alfredo Rangel, también del Centro Democrático, dijo que Gaviria, "al igual que el fiscal general, (Eduardo Montealegre) confunde justicia transicional con impunidad".

"Al igualarlos a todos en la justicia transicional, el expresidente quiere hacerle morder al país el anzuelo de la impunidad para las FARC con la carnada de impunidad para las Fuerzas Militares", afirmó.

Rangel agregó que "los criminales de las FARC deben ir a la cárcel y las Fuerzas militares no están pidiendo impunidad sino justicia", dijo.

Por su parte el senador liberal Horacio Serpa se mostró "de acuerdo" con lo expresado por el exmandatario.

"Es una propuesta seria, realista, la única que veo que no deja cabos sueltos y que de manera más eficaz pone los puntos sobre la íes y además presentada en el momento oportuno. Voy a pedir al liberalismo que la apoyemos en conjunto", dijo.

