¿Qué grupo criminal está detrás de los dos atentados, en menos de 48 horas, al gobernador del Meta?

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga , ha sido víctima en cuestión de dos días de atentados en su contra. Gracias a la acción de la fuerza pública ha salido ileso junto a su equipo. En entrevista con Noticias Caracol, se refirió a la situación de orden público en el departamento y estas acciones criminales.

“Nosotros estamos haciendo un recorrido por el sur del Meta, tres municipios: Macarena, Mesetas y Uribe. En el paso de uno de esos, entre Uribe y Macarena, un sector donde hace 8 días fue asesinado un soldado, recibimos el impacto, al parecer, de un francotirador, eso fue el domingo. Ayer en el paso de un sitio que se llama Cristalina de Losada, estos delincuentes instalaron un artefacto explosivo. Nosotros, gracias a Dios, estamos bien, todo el equipo, pero desafortunadamente hay dos personas heridas de la población civil, un niño de 6 años y un adulto, al parecer, de 40. Están fuera de peligro”, comentó Zuluaga.

El mandatario aseguró que lo que buscan los delincuentes es intimidarlo para que no vuelva a los territorios.

“Porque los delincuentes quieren reinar donde hay abandono, estas zonas es la primera vez que las visita un gobernador, entonces les molesta y quieren intimidarme. Ya nos han advertido, como el año pasado, que fuimos al Cañón del Duda que no querían que fuéramos, y vamos a seguir recorriendo, denunciando y combatiendo extorsión y deforestación”, agregó.

Sobre qué estructura estaría detrás de estos hechos señaló:

“Disidencias de las FARC, claramente, son las que operan en esa zona. Ahí hay una amalgama de muchas cosas, temas de narcotráfico, deforestación, de delincuencia común, pero son las disidencias de las FARC las que quieren tener el control territorial”.

También se refirió a sus acciones de inversión social en estas poblaciones. “Particularmente aquí lo que quieren es que no volvamos a las zonas”, expresó sobre los ataques.

“De no ser por la reacción oportuna, las decisiones que tomaron ayer, seguramente esto tiene otro desenlace”, puntualizó.

Juan Guillermo Zuluaga también se pronunció frente al caso del hurto que evitó recientemente, donde los presuntos delincuentes resultaron ser menores de edad por lo que ya están en libertad.

“La invitación que yo he hecho siempre, y la quiero ratificar, es que los ciudadanos no podemos ser indiferentes ante los delincuentes, que no se arriesguen, no hay que tomar justicia por mano propia, pero pitar, alertar, cualquier situación. Gracias a Dios actuamos con cordura en ese momento, fueron capturados y la señora está sana y salva, hay muchos que no cuentan esta historia”, manifestó.

Sin embargo, los menores fueron liberados poco después.

“Ya están libres y los testimonios son dolorosísimos y el argumento de uno de ellos es que ‘estábamos metiendo vivió y se nos acabó el vicio y necesitábamos salir a buscar para seguir metiendo vicio’”, detalló.

En cuanto a la justicia, especialmente por lo ocurrido en este caso, habló de lo que él considera se necesita cambiar para que no sigan sucediendo hechos como este.

“Lo que no podemos es aplicar Ley de Infancia y Adolescencia a angelitos que se portan como demonios, lo que tendríamos que hacer, entre otras cosas, es aplicar el Código Penal. También hay que hacer mucha intervención de las familias, y demás, pero para proteger a nuestros menores no tendríamos que dejarlos en manos de los delincuentes que los reclutan para cometer fechorías porque saben que ahí es Ley de Infancia y Adolescencia, yo creo que los protegeríamos más si somos más severos en castigar cuando se presenta este tipo de situaciones”, subrayó.