¿Qué ha hecho el gobierno para proteger a los excombatientes de las FARC?

A propósito de la movilización de excombatientes de las FARC que marchan desde el Meta hacia Bogotá pidiendo garantías de seguridad, el gobierno reveló detalles de lo que afirma se ha hecho en materia de seguridad durante estos dos años por los desmovilizados.

“En esto no hay ningún canal roto, no hay ninguna voz que no haya sido escuchada, todos estamos solo para trabajar en una causa común que es su seguridad”, indicó Archila.

Al 30 de septiembre, según la Consejería para la Estabilización, hay 271 esquemas de seguridad implementados, de los cuales 231 son individuales, 15 colectivos y 24 están destinados para los antiguos espacios territoriales.

“Tenemos en los antiguos espacios territoriales un batallón completo del Ejército, un batallón completo de la Policía por fuera de los espacios territoriales, tenemos un miembro de la fuerza pública por cada 16 excombatientes. Tenemos en este momento más de 200 esquemas de seguridad dándole protección a más de 300 de ellos”, explicó el consejero.

Entonces, ¿por qué los están matando? El documento reconoce que el problema está en la protección individual, donde hay que redoblar los esfuerzos.

“Los ataques se han dado cuando están en zonas rurales, muy alejadas, dispersas, en donde hay disputas por los canales, por los corredores del narcotráfico y, como cualquiera entenderá, cuando toman las decisiones de irse a vivir a esos sitios, pues tenemos un reto”, aseguró el funcionario.

Mientras el gobierno presenta este panorama, ellos marchan por la vida y pidiendo garantías, ya que más de 300 excombatientes, según sus estadísticas, han sido asesinados.

“Vamos a recorrer el país hablando con las organizaciones de víctimas, para decirles que nuestro compromiso es con la paz y que no volveremos a la guerra. Le estamos dando la espalda a la montaña, le estamos dando la espalda a la mata de monte”, manifestó Pastor Alape, líder del partido FARC.

Datos de la Fiscalía indican que hay 25 casos con sentencias y 110 personas en la cárcel relacionadas con el crimen de excombatientes.