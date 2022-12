¿Qué ha pasado tras un año de la primera unión entre homosexuales en Colombia?

Cumplido un año de la legalización de las uniones entre personas del mismo sexo, Noticias Caracol habló con la primera pareja que lo hizo en Colombia.

Carlos y Gustavo constituyen la primera pareja gay que unió sus vidas ante un juez. Luego de un año dicen sentirse tranquilos frente al respeto de sus derechos.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa pues aseguran que las entidades bancarias no saben cómo actuar ante un trámite hecho por una pareja del mismo sexo.

Las notarías, lugares donde se pueden realizar estas uniones, aseguran que por lo menos 300 parejas han hecho uso de este derecho.

La ONG Colombia Diversa señala que en los juzgados se han realizado 30 uniones. Para la comunidad LGTBI las uniones ante las notarías no son válidas, pero los notarios dicen lo contrario.

Por ahora la Corte Constitucional estudia si las parejas del mismo sexo pueden adoptar hijos.