¿Qué hace con el aceite de cocina usado? Hágale un favor al medio ambiente y aprenda a reciclarlo

Un litro vertido en el lavaplatos contamina mil litros de agua. Además, si lo almacena bien se puede aprovechar para generar productos como velas y jabones.

Y es que el Ministerio de Ambiente busca, a través de la resolución 316 de 2018, frenar la inadecuada disposición de aceites de cocinas usados en el país.

Una medida que celebra Asograsas porque el llamado no es sólo para consumidores, principalmente es para productores, distribuidores y comercializadores de aceites vegetales y comestibles.

"Eso va a tener un impacto muy importante, no solo ambiental por efecto del tema de las cañerías, sino también en términos de lograr controlar que no se reutilice por parte de los ilegales", asegura Ángela Orozco, presidente de Asograsas.

Además, se busca fomentar el aprovechamiento del aceite de cocina usado para nuevos productos como lubricantes, detergentes, tintas para artes gráficas, entre otros.

Recuerde que, en algunos centros comerciales de Bogotá, conocidos como puntos verdes, usted puede llevar el aceite, así como pilas, medicamentos vencidos, plástico, electrodomésticos y hasta ropa usada para ser reciclados.