¿Qué hacer frente a la crisis por la migración de venezolanos?, candidatos plantean soluciones

¿Qué hará en su presidencia para enfrentar la crisis de migración de los venezolanos?



Humberto de la Calle

"Lo primero es que tenemos que tener una visión humanitaria, cuántos colombianos fueron a Venezuela ahora no debemos cerrar la puerta, mucha cooperación internacional. Pero ¡ojo!, el problema es Maduro, Maduro es un dictador. Yo sostengo que tenemos que llevarlo a la Corte Penal Internacional, es la manera de provocar un cambio de régimen por la vía jurídica, por la vía democrática".

Germán Vargas Lleras

"Lo primero es la solidaridad con nuestros compatriotas. Lo segundo, mayores controles a millones y millones de personas que llegarán al territorio colombiano. No estamos preparados, se requiere una política integral más control y deportación para miles de delincuentes que están agravando el tema de la inseguridad en todas las ciudades de Colombia".

Sergio Fajardo

"Primero, con la comunidad internacional para denunciar las acciones del gobierno venezolano que está destruyendo la democracia y es la causa de la migración que estamos viviendo nosotros en Colombia y por el resto de América Latina.

Convocar a la comunidad internacional a la solidaridad con Colombia y con las personas que están migrando para que le abran las puertas y que muchos puedan ir a diferentes partes del territorio en particular de América Latina, igualmente para que nos aporten con recursos para atender lo que nos corresponde atender en Colombia.

En segundo lugar, tenemos que tener todo el rigor y todo el cuidado para proveer salud, educación, seguridad y empleo en las regiones de nuestras fronteras. Eso es una labor del Estado colombiano articulando la comunidad internacional para poder hacerlo juntos, los alcaldes y gobernadores solos no van a poder.

En adición a todo esto, cuidar a la población colombiana; que nadie se vea afectado en la calidad de sus servicios porque estamos atendiendo de manera solidaria a personas que están llegando a nuestro territorio".

Iván Duque

"En primer lugar hay que crear un fondo de atención humanitaria… ¿cómo pretendemos financiarlo?, en lugar de gastarnos los trescientos y pico de millones de dólares que van a ser para Naciones Unidas en una contratación para supervisar los acuerdos con las FARC, esos recursos deberían destinarse a la atención humanitaria en las zonas de frontera garantizar la atención en salud básica y el cubrimiento de las personas que están en mayor situación de vulnerabilidad.

Marta Lucía Ramírez

"En primer lugar, pedir a toda la comunidad internacional de América Latina que asuma una cuota de esta migración, lo he venido diciendo hace ya un año, el gobierno colombiano ha sido absolutamente negligente en esto.

En este sentido hay que lograr que esa migración pues Colombia asuma una cuota 100 mil, 200 mil, 300 mil y cada país latinoamericano, porque tenemos que recordar muchos de los migrantes son colombo-venezolanos, son los que se fueron hace unos años o son los hijos de aquellos colombianos que se habían ido de nuestro país y por encima de todo impulsar internacionalmente que se fortalezca y se rescate la democracia en Venezuela".

Juan Carlos Pinzón

"La desgracia que vive Venezuela es consecuencia del llamado socialismo del siglo XXI, liderado por Chávez y por Maduro, por eso la única alternativa es un esfuerzo internacional para cambiar ese régimen. Es la única posibilidad que se tiene para que los venezolanos no estén viniendo por hambre, miedo, violación de todos los derechos. Hay que liderar un esfuerzo internacional para que crear la presión que cambie ese régimen de Venezuela".



¿Cree que debe restringirse más la entrada de venezolanos o aumentar las deportaciones?

Humberto De La Calle

"Yo creo que lo que se debe hacer es racionalizar, están llegando criminales que tenemos que deportar sin duda ninguna, pero a los venezolanos de bien tenemos que abrirles las puertas y repito buscar mucha cooperación internacional, las ONG, organismos multilaterales para establecer condiciones de vida digna inmediata para quienes están inmigrando".

Germán Vargas Lleras

"El 22 de abril va a ser confirmado Maduro como dictador en Venezuela, lo peor está por llegar, ya son un millón doscientos mil los venezolanos que en Colombia demandan empleo, salud, educación, bienestar, servicios públicos. Vendrán muchísimos más, millones y millones".

Iván Duque

"Las restricciones están dadas en los pasos fronterizos tradicionales, pero no nos digamos mentiras, hay muchas personas que están entrando por otro tipo de pasos informales, entonces, lo que nosotros tenemos que buscar primero es un fondo de atención humanitaria que le permita a las personas tener una atención básica. Segundo, la normalización migratoria, Colombia debe asumir a los hermanos venezolanos con beneficios y darles oportunidades como lo hicieron ellos con los colombianos durante tanto tiempo, pero hay que buscar una atención multilateral de varios países para que ese estatus de protección temporal permita que Colombia no sea el único país que amortigüe esos flujos migratorios".

Juan Carlos Pinzón

“Restringir la entrada de personas que vienen con hambre, con miedo, no es una solución. Hay dos soluciones, una de corto plazo y otra profunda.

La primera es colocar una iniciativa internacional para atender a los refugiados que vienen desde Venezuela, con recursos de los Estados Unidos, de España y varios países latinoamericanos y la segunda, un esfuerzo internacional para crear la presión que cambie el régimen de Venezuela y este país vuelva a la democracia".