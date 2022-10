¿Qué hacer si en un choque simple el otro conductor no quiere conciliar?

En la ley 2161 de 2021, en los artículos 12 y 13, se especifica que cada ciudadano deberá resolver cualquier choque simple, esto con el fin de evitar al máximo afectar el tráfico en las vías. Esta medida, que ya está en vigencia, todavía genera muchas dudas entre los colombianos.

Y es que en el año 2022, solo en Bogotá, se presentaron 75.000 choques simples . Esto es 205 por hora. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, pasó al tablero de Noticias Caracol y explicó los detalles de la medida, que busca agilizar la movilidad en las ciudades.

“Lo que buscamos es que en este incidente menor, el conductor se ponga rápidamente de acuerdo”, dice el ministro. También recalca lo siguiente:

Si los vehículos están asegurados, los conductores se comunican inmediatamente con la aseguradora, toman la foto del incidente y deben movilizar los vehículos inmediatamente

Si los vehículos no están asegurados, hacen el mismo ejercicio, toman la fotografía de los hechos, acuden a un centro de conciliación y solucionan el diferendo.

Si no hay la posibilidad o no hay la intención de conciliar se acude ante la justicia ordinaria.

Si alguno de los conductores está afectado por el alcohol no se deberá mover el vehículo hasta que concurra el agente de tránsito, así mismo si el choque genera la imposibilidad de mover el vehículo.

Si el conductor decide que no quiere mover el vehículo a la espera del agente de tránsito, podría recibir un comparendo por obstaculizar la vía, que oscila en el medio millón de pesos.

¿Qué pasa cuando las aseguradoras dicen que no se muevan?

Tenemos que generar una cultura, estamos acostumbrados que cada incidente menor se solucione con un agente de tránsito. En EE. UU. o Europa con las pólizas quedan cubiertos arreglos de latas. Las aseguradoras y los ciudadanos deben conocer el decreto y tener el SOAT. Vamos a hacer una campaña masiva de pedagogía

¿Y si una persona no da los datos o no quiere conciliar en un choque simple?

Cuando no hay intención de una de las personas de conciliar podrían dejar los carros parqueados y encontrarse con un agente que encuentre que no aplicaron la circular, no buscaron conciliación y colocar el comparendo por obstruir la movilidad.

Tenemos que generar en los ciudadanos un ánimo de conciliar las cosas o de lo contrario qué ciudad vamos a tener, cuando cada día crece la circulación de vehículos. Vamos a cambiar la mentalidad de nuestros conductores

