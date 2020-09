¿Qué implicaciones tiene prohibir al Esmad usar la escopeta calibre 12?

El pasado martes, la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo sobre la actuación y el uso de armas por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad). Una de estas tiene que ver con la prohibición del uso de escopetas calibre 12, la misma que acabó con la vida de Dilan Cruz en la avenida 19 con carrera 5, en el centro de Bogotá, en medio de las protestas del 21N.

Según la corte, en la sentencia de la sala de Casación Civil, las medidas ordenadas se adoptaron luego de “evidenciar una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas”, expuestas en una demanda interpuesta por un grupo de 49 personas.

Iván Díaz, experto en seguridad nacional, señala que este no es un tema con implicaciones solo políticas y legales sino que es necesario también ver el contexto desde la seguridad. Específicamente, las capacidades que tiene la Policía para el control de los disturbios e incluso, según él, la infiltración de grupos ilegales en las manifestaciones.

"Si le vamos a quitar a la Policía Nacional una capacidad, no se trata de quitarle solo un arma de baja letalidad como la escopeta 12 sino su capacidad y la capacidad que esta representa; ¿por qué otra capacidad la vamos a reemplazar? No le podemos pedir a ningún funcionario público realizar sus tareas si no tienen las herramientas suficientes para realizarlas", dice Díaz.

Andrés Nieto, también experto en seguridad ciudadana, señala en cambio que esta es la oportunidad para que el gobierno nacional analice si los protocolos para el uso de este tipo de armas están siendo acatados por los integrantes del Esmad.

"Es evidente que los protocolos existen, como la resolución 2903, pero al parecer no se está dando la formación para que los policías sepan cómo activar el uso de la fuerza y de las armas", señala.

Para el general en retiro Humberto Guatibonza, quien fue comandante de la Policía de Bogotá, en este momento se analiza dentro de la institución qué otro tipo de armamento puede ser usado en las manifestaciones

En ciudades como Medellín, el alcalde Daniel Quintero ya tomó la decisión de prohibir el uso de la escopeta calibre 12 para evitar la violencia en las manifestaciones.

Juristas aseguran que esta decisión que se tomó en segunda instancia no puede ser apelada por el gobierno nacional y que será la Corte Constitucional la que decida la eventual revisión del fallo para fijar una nueva doctrina sobre el tema.