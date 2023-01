¿Qué le dice a usted este video? Joven denuncia agresión de policías y ellos lo niegan

“Solo abusan del poder”, sostiene los familiares del muchacho y acusan a cuatro uniformados en Sincelejo. Escuche la respuesta de las autoridades.

El joven dice que el vehículo se encontraba estacionado en las afueras de un hotel.

“Yo salgo del hotel, me solicitan mis documentos, yo les presento mis documentos legales, todo al día gracias a Dios, y ellos me manifiestan que se iban a llevar la moto del estacionamiento privado, de la bahía particular del hotel, justificando que ellos eran la autoridad y la moto se la llevaban porque ellos querían llevársela”, asegura Cure.

Familiares del joven señalan que algunos uniformados abusaron de la fuerza; piden medidas disciplinarias. Advierten que Aziz recibió laceraciones en brazos, piernas y espalda.

Sin embargo, la Policía tiene otra versión de los hechos.

“Su motocicleta no tiene la placa y tiene la revisión técnico-mecánica vencida. Cuando se le hace el procedimiento de inmovilización, digamos pues que la persona se opone al procedimiento. Se utiliza la fuerza para poder inmovilizar y es donde el ciudadano se altera y se genera la discusión con los policías” capitán Nelson Mora, jefe de Transito de Sincelejo.

Una investigación fue abierta para aclarar lo sucedido.