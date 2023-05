¿Qué les espera a viajeros que compraron vuelos con Viva Air, tras fallida integración con Avianca?

Avianca renunció a la integración con Viva Air porque al revisar los condicionamientos de la Aeronáutica Civil, la unión no era rentable ni sostenible. Viva dice que es un desenlace que destruyó la empresa.

Viva Air salió del radar y el pasado sábado, 13 de mayo de 2023, fue su último adiós.

“Así hoy Viva deja de pintar de amarillo los cielos de Colombia y se despide del país”, expresó la compañía en un comunicado.

Desde Viva Air dieron las gracias por lo que llaman “un gran vuelo”, pero, lamentablemente, a 500.000 pasajeros los terminó dejando el avión, pues estas personas quedaron con los tiquetes comprados.

Álvaro Siliutti, un viajero de nacionalidad uruguaya, le comentó a Noticias Caracol que lo ocurrido los tomó como un "balde de agua fría, helada".

"Teníamos todo pago y no sabíamos qué hacer y llegamos ayer con mucha incertidumbre”, anotó.

Álvaro viajó con su familia para conocer Colombia y tenían toda una gira. “Habíamos reservado con tiempo 21 pasajes, vuelos de Bogotá a San Andrés, luego a Cartagena, de ahí a Medellín y de vuelta a Bogotá por Viva”.

Ahora, muchos se hacen la misma pregunta: "¿Qué debo hacer si tenía tiquetes con Viva o con Ultra?"

Si usted tenía vuelos programados desde este domingo al 31 de mayo, puede dirigirse a los mostradores de Avianca que se encuentran ubicados en los aeropuertos del país. Allí le ofrecen dos opciones: la primera es que lo reubican gratis en un vuelo si hay disponibilidad y, como segunda alternativa, le pueden brindar tarifas especiales.

Sin embargo, surge la duda de qué ocurrirá con todas aquellas personas que programaron un viaje para mitad de año, específicamente para después del primero de julio y compraron tiquetes con Viva Air.

La aerolínea precisó que se encuentra definiendo las rutas de acción a seguir, las cuáles serán oportunamente informadas a la opinión pública y públicos de interés.

Hasta ahora, Avianca ha transportado a 160.000 pasajeros gratis, pero tenga en cuenta que, aunque ellos reubican un día antes sin costo alguno, usted no podrá viajar a otros países o a San Andrés sin tener confirmado un vuelo de regreso, por este motivo muchos pasajeros deben de comprarlo.

“Hoy vengo y me dicen que no me pueden ayudar con el tiquete de regreso porque tengo que comprar sí o sí con ellos u otra aerolínea para que me puedan reubicar, si no, no se puede”, expresó María Angelica Quintero, afectada por el cese de operaciones de Viva Air.

Avianca desistió a la idea de integrarse con Viva por tres razones: poca flexibilidad regulatoria, el cambio de la aerolínea en los últimos 9 meses y la negación a su propuesta de devolver el 75% de los slots en el aeropuerto El Dorado, lo que significa, en otras palabras, que estos no tendrían suficiente tiempo de operación para hacer despegar a una aerolínea en crisis.

Mientras tanto, en Antioquia varias agencias de viajes no saben cómo responderles a sus compradores, pues el aeropuerto José María Córdova, desde donde salían varios de los vuelos de Viva Air, también resultó afectado.

El anuncio de cierre definitivo de Viva Air tiene al borde de la quiebra a varias agencias de viajes que ya no sabe cómo responderle a sus clientes y a sus empleados. Aunque han buscado soluciones, las ayudas no llegan.

“Éramos muchas las agencias de viajes que estamos esperanzadas de que esta integración se pudiera dar para recuperar la inversión que teníamos con Viva. Que una aerolínea deje de viajar es bastante lamentable para nuestro país”, dijo David Palmares, presidente de la junta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) Capítulo Antioquia-Chocó.

De igual forma, Ana Doris Tobón, directora comercial de la agencia de viajes MayorPlus, precisó: “Nos unimos para buscar soluciones y una de esas alternativas para los pasajeros es una operación chárter que tenemos con Wingo al destino de San Andrés, que es el que más se ha visto afectado debido a que Viva tenía entre cinco y cuatro vuelos diarios”.

En el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, ya hay un vacío y es donde estaba la publicidad de la compañía. Ya no llegan personas buscando esos vuelos, sino ahora replanteándose con qué aerolínea nueva podrían viajar.

”El modelo bajo costo, pierde credibilidad y pierde confianza ante los pasajeros porque esta fue la primera aerolínea bajo costo que operó en Colombia y era el actor más importante del mercado”, resaltó el piloto y experto en aviación César Álvarez.

Algunas agencias de turismo aseguran que ya tienen claro qué hacer en los próximos días para sobreponerse a la dificultad.

“¿Qué sigue de aquí en adelante? Si Viva entra en una liquidación, ya entraríamos a un proceso jurídico y con ese proceso jurídico nos queda esperar, tan solo esperar”, dijo Nancy Arango, gerente comercial de Viajes Viassa.

El abogado penalista Andrés Felipe Montes recalca que, en caso de entrar en proceso de liquidación, Viva Air debe cumplir con las acreencias laborales y tributarias, y en segunda medida, con las acreencias a todos los usuarios y consumidores”.

En medio de tantas preguntas, lo claro hasta el momento es que ya nadie empacará maletas para viajar con la compañía, la cual llegó a ser una de las aerolíneas más económicas del país.

Otros de los grandes afectados con el cierre definitivo de viva air son los más de 5.000 trabajadores directos e indirectos de la compañía. Para conocer detalles de su situación, Noticias Caracol dialogó con Carlos Roncancio, asesor legal de trabajadores aéreos de Colombia.

Puede ver la entrevista en el video que encabeza esta nota.