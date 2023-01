¿Qué más debe pagar Tumaco?: atentado tiene a 200 mil personas sin luz

Habitantes del municipio llevan casi un día esperando a que se restablezca el servicio, que ya deja millonarias pérdidas a comerciantes.

El corte obedece a la voladura de dos torres de interconexión eléctrica, en el kilómetro 54 de la vía Pasto-Tumaco, perpetrado en la noche del lunes.

Las estructuras “se encuentran en el piso por cargas de dinamita”, precisó Jorge Chingual, gerente de Cedenar, y afirmó que ya se adelantan “los protocolos respectivos para superar esta falla”.

Sin embargo, los operarios de la empresa de servicio público no han logrado ingresar a la zona debido a que el Ejército aún se encuentra en el terreno con el fin de corroborar que no haya más explosivos.

“Es infame este acto, es un acto contra la población de todo Tumaco (…) No sabemos qué más hace falta, qué debe pagar Tumaco para que esta paz que goza Colombia, pues se pague de semejante manera”, criticó Camilo Romero, gobernador de Nariño.

En el municipio delinquen disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y otros grupos armados ilegales que se disputan el control del narcotráfico en esta región limítrofe con Ecuador.

Aún se desconoce cuándo se restablecerá el servicio de energía eléctrica y quién cometió el atentado.

