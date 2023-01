¡Qué mezquinos! Régimen de Maduro bloquea frontera para impedir ingreso de ayuda humanitaria

Atravesaron furgones y tanquetas en el puente de Tienditas, en Cúcuta, así como en el paso de Paraguachón. Los recursos no se entregarán en Colombia.

“Lo único que le pido es que tenga piedad de nuestro país, piedad de los venezolanos y ceda para que todo sea en paz”, fue el llamado que hizo Juli Roa al presidente Nicolás Maduro.

Pero él insiste en que “Venezuela no le va a mendigar nada a nadie en este mundo”, y lo única que necesita su país es "que cese el bloqueo, que cesen las sanciones, que liberen las cuentas bancarias".

Decenas de venezolanos, ante la incertidumbre de cómo recibirán la comida y las medicinas, entre otros recursos, se aglomeraron en el puente Francisco de Paula Santander engañados por avivatos con un supuesto censo para entregar mercados.

El presidente interino Juan Guaidó ha convertido el tema de la llegada y la entrega de la ayuda en su mayor pulso, y dice que “hay 300.000 venezolanos en riesgo de muerte en este momento si no ingresa esa ayuda humanitaria”.

Miguel Pizarro, designado por Guaidó para gestionar este complejo tema criticó con dureza a la ONU por no tomar partido en este momento decisivo.

“Seguir simulando que no hay una crisis solamente para privilegiar razones políticas o tener una postura imparcial en todas las áreas como se ha planteado, solamente juega en favor de quienes han generado la emergencia humanitaria compleja que hoy en día atraviesa nuestro país”, dijo.

Le puede interesar:

"Condenamos la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro”: Trump en discurso del Estado de la Unión