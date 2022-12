¡Qué modelos! Denuncian que hermanas torturaron a compañera de pasarela

Una modelo de 23 años acusó a dos colegas suyas de haberla agredido, torturado y posteriormente abandonado en un solitario paraje del municipio de Tabio, Cundinamarca.

“Me mordían, me torturaban, me halaban el pelo, cuando llegaron a un sitio que estaba escondido en una destapada me cortaron toda mi ropa y me dejaron completamente desnuda”, refirió Carolina Muñoz, presunta víctima.

La agresión, al parecer perpetrada por dos hermanas también dedicadas a las pasarelas, no pudo ser consumada en su totalidad, ante la presencia de voluntarios de la Defensa Civil, aseguró la demandante.

Entre tanto, Darío Barragán, abogado de las hermanas señaladas de cometer las agresiones, afirmó que solo se trató de una riña y descartó que haya habido tortura y secuestro.

Carolina Muñoz, la modelo que denunció la golpiza, recibió 15 días de incapacidad. Mientras, la Fiscalía investiga el caso.